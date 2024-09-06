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Агуэро назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч

Аргентинец верит в успех бывшего одноклубника.
Сегодня, 16:15
Агуэро и Родри / Getty Images
Агуэро и Родри / Getty Images

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро, в свое время поигравший за Манчестер Сити, Барселону и Атлетико, назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч.

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Серхио неожиданно для многих предпочел полузащитника сборной Испании и Манчестер Сити – Родри.

Агуэро отреагировал на публикацию "горожан" о номинации Родри в социальных сетях, написав: Идеальный год, ты действительно заслуживаешь этого. Вперед, Родри!"

Напомним, по итогам прошедшего сезона Родри стал чемпионом Англии в составе Манчестер Сити, а также торжествовал на Евро-2024 со сборной Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Агуэро Родри

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