Агуэро назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро, в свое время поигравший за Манчестер Сити, Барселону и Атлетико, назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч.

Читай также: Родри: Слышал, что Карвахаль заслуживает Золотой мяч

Серхио неожиданно для многих предпочел полузащитника сборной Испании и Манчестер Сити – Родри.

Агуэро отреагировал на публикацию "горожан" о номинации Родри в социальных сетях, написав: Идеальный год, ты действительно заслуживаешь этого. Вперед, Родри!"

Un año perfecto , se lo merece .

Vamossssssss Rodri 😎😎🤟🏽 https://t.co/IGoQBfmin6 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) September 4, 2024

Напомним, по итогам прошедшего сезона Родри стал чемпионом Англии в составе Манчестер Сити, а также торжествовал на Евро-2024 со сборной Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!