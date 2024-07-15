Родри: Слышал, что Карвахаль заслуживает Золотой мяч

Сам же игрок не заинтересован в награде.

Хавбек сборной Испании Родри заявил, что было бы неплохо, если бы испанец выиграл Золотой мяч.

Напомним, Испания выиграла Евро-2024, а Родри стал лучшим игроком турнира, взлетев в котировках букмекеров на второе место среди номинантов на ЗМ.

Однако сам игрок заявил, что он приехал только выиграть Евро, не думая об индивидуальных наградах.

"Испанский футбол заслужил стать обладателем Золотого мяча. Испания заслужила выиграть Золотой мяч. Честно говоря, я бы хотел, чтобы награду выиграл испанец. Кто им станет – мне без разницы. Но это было бы здорово.

Слышал, что Даниэль Карвахаль тоже заслуживает приз. Я очень горжусь тем, что делаю, и признанием, которое получаю. Но эту оценку должен дать кто-то другой. Я приехал, чтобы выиграть Евро", - цитирует Родри ESPN.

Ранее также Кукурелья ответил на критику Невилла.

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