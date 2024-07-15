iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Родри: Слышал, что Карвахаль заслуживает Золотой мяч

Сам же игрок не заинтересован в награде.
Сегодня, 15:15
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Хавбек сборной Испании Родри заявил, что было бы неплохо, если бы испанец выиграл Золотой мяч.

Напомним, Испания выиграла Евро-2024, а Родри стал лучшим игроком турнира, взлетев в котировках букмекеров на второе место среди номинантов на ЗМ.

Однако сам игрок заявил, что он приехал только выиграть Евро, не думая об индивидуальных наградах.

"Испанский футбол заслужил стать обладателем Золотого мяча. Испания заслужила выиграть Золотой мяч. Честно говоря, я бы хотел, чтобы награду выиграл испанец. Кто им станет – мне без разницы. Но это было бы здорово.

Слышал, что Даниэль Карвахаль тоже заслуживает приз. Я очень горжусь тем, что делаю, и признанием, которое получаю. Но эту оценку должен дать кто-то другой. Я приехал, чтобы выиграть Евро", - цитирует Родри ESPN.

Ранее также Кукурелья ответил на критику Невилла.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родри

Статьи по теме

Родри - лучший игрок чемпионата Европы-2024 Родри - лучший игрок чемпионата Европы-2024
Лидер Манчестер Сити пожаловался на плотный график матчей Лидер Манчестер Сити пожаловался на плотный график матчей
Родри - лучший игрок матча Испания - Грузия Родри - лучший игрок матча Испания - Грузия
Реал подыскал кандидатов на замену Кроосу Реал подыскал кандидатов на замену Кроосу
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Евро-2024: Испания обыграла Англию
просмотров

Последние новости

Европа16:16
Ключевой защитник Барселоны рискует больше не выйти на поле в этом году
Евро-202416:15
Названа сумма, которую Испания заработала за победу на Евро-2024
Бокс15:50
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Формула 115:45
Особые гравийные ловушки Гран-при Нидерландов могут появиться на других трассах
Бокс15:25
Портер оценил шансы Ломаченко на победу в бою с Дэвисом
Европа15:15
Родри: Слышал, что Карвахаль заслуживает Золотой мяч
Евро-202414:59
Макгрегор точный счет не угадал, но взял солидную сумму благодаря победе Испании на Евро-2024
Другие страны14:25
Распухший голеностоп: появились фото травмы Месси, которая довела его до слез
Евро-202414:23
Ван дер Ваарт жестко раскритиковал игроков сборной Англии
Европа13:43
Воспитанник МЮ продолжит карьеру в испанском чемпионате
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK