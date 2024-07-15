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"Спасибо за поддержку": Кукурелья ответил Невиллу, который заявил, что Испания проигрывает из-за защитника

Испанец сумел превзойти ожидания.
Сегодня, 12:30
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья красиво ответил на критику в свой адрес.

Перед Евро-2024 Гари Невилл заявил, что игрок Челси является слабым местом сборной Испании, а потом команде не удасться выиграть турнир.

"Фурия роха" выиграла все семь матчей и стала чемпионом Европы, а Кукурелья провел на поле шесть матчей и отличился ассистом в финале против Англии.

После этого защитника опубликовал у себя в соцсетях картинку с цитатой Невилла и подписал "Мы прошли весь путь, Гари. Спасибо за вашу поддержку".

Ранее также сообщалось, что Ямаль установил семь рекордов на прошедшем Евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Кукурелья

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