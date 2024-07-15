"Спасибо за поддержку": Кукурелья ответил Невиллу, который заявил, что Испания проигрывает из-за защитника
Испанец сумел превзойти ожидания.
Защитник сборной Испании Марк Кукурелья красиво ответил на критику в свой адрес.
Перед Евро-2024 Гари Невилл заявил, что игрок Челси является слабым местом сборной Испании, а потом команде не удасться выиграть турнир.
"Фурия роха" выиграла все семь матчей и стала чемпионом Европы, а Кукурелья провел на поле шесть матчей и отличился ассистом в финале против Англии.
После этого защитника опубликовал у себя в соцсетях картинку с цитатой Невилла и подписал "Мы прошли весь путь, Гари. Спасибо за вашу поддержку".
🇪🇸🎶Cu-cu-Cucurella. pic.twitter.com/p1fzpwZhrG— Football España (@footballespana_) July 15, 2024
Ранее также сообщалось, что Ямаль установил семь рекордов на прошедшем Евро.
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