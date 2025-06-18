Шахтер узнал второго потенциального соперника в Лиге Европы

В среду, 18 июня, в Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы.

Участие в жеребьевке принял донецкий Шахтер, который начнет свой путь в отборе с первого раунда, где сыграет против финской команды.

Если Шахтеру удастся пройти соперника, то во втором раунде "горняки" сыграют против турецкого Бешикташа.

Поединки второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в третий раунд отбора, а проигравшие команды перейдут в Лигу конференций.

Ранее сообщалось, что Динамо узнало первого соперника в Лиге чемпионов.

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