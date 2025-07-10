Шахтер - Ильвес: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
В четверг, 10 июля, донецкий Шахтер начнет свой еврокубковый путь в сезоне-2025/26.
В рамках первого раунда квалификации Лиги Европы подопечные Арда Турана сыграют против Ильвеса из Финляндии.
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Матч Шахтер - Ильвес состоится в Словении. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Шахтер - Ильвес
В грядущем поединке букмекеры избрали "горняков" однозначным фаворитом.
Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Ильвес:
- Победа Шахтера - 1.25
- Ничья - 6.90
- Победа Ильвеса - 15.50
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Шахтера и Ильвеса забьют, составил 1.98, а на противоположный итог - 1.76.
Статистика противостояния Шахтера и Ильвеса
За всю свою историю команды никогда не встречались на футбольном поле, даже в товарищеских играх.
Перед стартом сезона "горняки" обыграли хорватскую Горицу – 1:0, а также расписали ничью с чешским Словацко – 1:1.
Ильвес имеет трехматчевую серию без поражений (две победы и одна ничья).
Напомним, что Шахтер узнал второго потенциального соперника в Лиге Европы.
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