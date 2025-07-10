Шахтер - Ильвес: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
В четверг, 10 июля, Шахтер проведет первый поединок в еврокубковом сезоне-2025/26.
Соперником в первом отборочном раунде Лиги Европы станет представитель Финляндии - Ильвес.
Матч Шахтер - Ильвес состоится в Словении. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
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Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Ильвес
Трансляция матча Шахтер - Ильвес будет доступна в этой новости 10 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:00 по Киеву.
На территории Украины этот матч в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В этом случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
Победитель противостояния в следующем раунде отбора сыграет против Бешикташа из Турции.
Напомним, на ISPORT.ua доступен прогноз на матч Шахтер - Ильвес.
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