Сульшер: Бешикташ мечтает выйти в финал Лиги Европы

Главный тренер Бешикташа Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча против Шахтера в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.

Специалист отметил уровень игры украинской команды.

"Наконец начинаются официальные матчи, которых все с нетерпением ждали. Мы сыграем против Шахтера - сильной и качественной команды, которая может создать нам трудности. Я вижу, что впереди два важных матча. И мы готовы".

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Сульшер заявил, что Бешикташ хочет выйти в финал Лиги Европы.

"Мы мечтаем выйти в финал. Могу сказать, что это нас мотивирует. Чтобы достичь этой цели, нужно выкладываться на все 100%. Нужна дисциплина и ежедневный тяжелый труд. Да, мы всегда стремимся к вершине.

Чтобы достичь цели, нужно быть сконцентрированным. Могу привести пример из бега с барьерами: перед вами много препятствий, и чтобы дойти до финиша, их надо преодолеть. Но первый барьер всегда самый высокий. Поэтому мы должны постоянно сосредотачиваться на каждом препятствии. Впереди два матча против сильного соперника - Шахтера. Мы должны пройти их. Да, мы должны быть реалистами, но у нас также есть вера".

Матч Бешикташ - Шахтер пройдет сегодня, 24 июля. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:00 по Киеву.

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