Реал Сосьедад неожиданно переиграл Манчестер Юнайтед

Дебют Криштиану Роналду в Лиге Европы не задался.

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед встретился с Реал Сосьедадом.

Манкунианцы в родных стенах уступили баскской команде с минимальным счетом 0:1.

Исход матча решил 11-метровый удар, который реализовал Браис Мендес.

Стоит сказать, что данный матч стал номинальным дебютом в Лиге Европы для Криштиану Роналду (португальский форвард, выступая за Спортинг играл в Кубке УЕФА, который предшествовал данному турниру - прим).

Напомним, что команды играли в черных траурных повязках в связи со смертью королевы Великобритании.

Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1

Гол: Мендес, 59 (с пенальти)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Диогу Далот (Мартинес, 46), Магуайр, Линделеф, Маласия (Макнил, 84) - Эриксен (Бруну Фернандеш, 46), Казэмиро, Фред - Роналду, Антони (Санчо, 71), Эланга.

Реал Сосьедад: Ремиро – Горосабель (Сола, 84), Элустондо, Пачеко, Муньос – Мендес (Турриентес, 84), Мерино, Сильва (Чо, 65) – Субименди, Кубо (Барренечеа, 78), Садик (Серлот, 4)