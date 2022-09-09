Представитель пресс-службы Динамо: В запасных нашей команды во время разминки летели бутылки, их матерей оскорбляли, фанаты Фенербахче скандировали: "слава путину"

Представитель пресс-службы киевского Динамо Андрей Шахов-Младший поделился деталями отвратительного поведения болельщиков турецкого Фенербахче.

По словам работника киевлян, ультрас стамбульского клуба выкрикивали оскорбления в адрес матерей футболистов украинского клуба и восхваляли главного военного преступника 21 века - владимира путина.

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"Запасные футболисты Динамо идут разминаться – в них летят бутылки, оскорбляют их матерей и кричат: "​​славу путину". Шапаренко на носилках забирают с поля, они смеются над этим, матерят его следом и тыкают непристойные жесты. Какие-то идиоты одевают маски путина, и идут в них на стадион, чтобы поиздеваться над беженцами, присутствующими на матче. Скажите мне, что вообще происходит! Целые трибуны кричат ​​оскорбления в сторону украинцев, Динамо Киев и его болельщиков тоже ноль внимания.

И, наконец, кто-то обратит внимание на поведение фанатов этой команды?!

Проще всего вывесить в начале матча баннер "мы за мир", чтобы после очередных оскорблений поднять вверх ручки и сказать – "а что мы? Мы ничего, вон, антивоенный баннер нацепили!".

Я очень надеюсь, что рано или поздно ФИФА и УЕФА обратит внимание на поведение этих фанатов, а на матчах этой команды в дальнейшем будет присутствовать больше правоохранительных органов.

Посыл ФИФА и УЕФА – respect. Этим на этом стадионе и не пахнет. Будем смотреть, какие будут последствия", - написал Шахов-младший в своем Instagram.