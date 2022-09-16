Беседин - худший футболист Динамо в матче против АЕКа по версиям Whoscored и Sofascore

Статистические порталы не оценили перформанс украинца в игре Лиги Европы.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы Динамо Киев с минимальным счетом уступило АЕКу из Ларнаки.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore выставили оценки игрокам по итогам противостояния.

Оба сайта признали худшим в составе киевлян Артема Беседина. WhoScored оценил перформанс форварда в 5.9 балла, а Sofascore - 6.4

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Также и Whoscored, и Sofascore признали лучшим футболистом "бело-синих" Владислава Дубинчака, оценив его игру в 7.1 и 7.5 соответственно.