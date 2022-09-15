Динамо проиграло АЕКу во втором туре группы Лиги Европы

Киевское Динамо во втором туре группового раунда Лиги Европы встретилось с кипрским АЭК, как многие считали - главным аутсайдером этого квартета.

Команда Луческу начала матч в доминирующем стиле, не давая сопернику возможности переходить на чужую половину. Динамовцы провели несколько атак, но первый же выпад АЭКа завершился необязательным фолом от Забарного.

К воротам было довольно прилично, но удар венгра Дьюрчо был настолько классным, что Бойко с ним не справился - мяч влетел прямиком в девятку.

После хорошего старта казалось, что киевляне пойдут отыгрываться и смогут это сделать. И действительно, бело-синие шли в атаки, пытались организовать что-то интересное и даже забили, но гол Буяльского отменили из-за минимального офсайда у Дубинчака, который и выполнял результативную передачу.

И такое впечатление, что вместе с тем моментом киевляне исчерпали весь свой запас хотя бы минимально интересных шансов. АЭК также начал атаковать, тоже нет действительно опасных моментов, но динамовцы в свою очередь давали им возможности. Возможно, худшую игру в составе Динамо за всю карьеру сыграл Илья Забарный.

Во втором тайме вместо Гармаша вышел Беседин и... Прости Артем, но это провал. Сколько еще шансов нужно ему дать, чтобы форвард не только забил, а хотя бы имел шанс это сделать.

Такого количества непринужденных ошибок, как сегодня совершили игроки Динамо, могло хватить на полсезона. Там где-то не добежали, там не рассчитали силу передачи, отдали в спину партнеру. Просто ужас.

АЭК не показал ничего феноменального, он просто игра не ужасно. Просто использовал один свой полумомент и удержал нужный результат. Динамо теперь далеко от третьего места, и если что-то не изменится в игре команды, то киевляне даже не приблизятся к нему.

Динамо – АЕК 0:1

Гол: Дюрча, 8

Динамо Киев: Бойко — Кендзера (Караваев, 68), Забарный, Сирота, Дубинчак — Буяльский, Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 68) — Цыганков, Гармаш (Беседин, 46), Кабаев (Ванат, 84).

АЭК Ларнака: Пирич - Кипрос, Миличевич, Томович, Гарсия - Понс (Наум, 73), Мамас (Оер, 64) - Дьюрчо (Энглеза, 77), Тричковские (Луиш Густаву, 64), Альтман - Олатунджи (Рафа Лопес, 73).