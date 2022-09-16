Никакого хейта: Динамо закрыло комментарии в Instagram после поражения АЕКу Ларнака

Киевское Динамо в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы сыграло с кипрским АЕК Ларнака. Эта встреча стала очередным подтверждением ужасной формы "бело-синих", которые уступили со счетом 0:1.

Невыразительная игра киевлян является предметом критики украинских фанатов с самого начала сезона-2022/23.

Потерпев второе поражение в группе В, киевский клуб решил отключить возможность комментировать посты клуба в Instagram, ожидая наплыв разъяренных фанатов.

Для Динамо данное поражение стало уже шестым в семи последних матчах. Единственный успешный результат пришелся на недавнюю игру чемпионата Украины против Львова (1:0).

На данный момент команда Мирчи Луческу занимает четвертое место в своей группе Лиги Европы, а также одиннадцатое место в УПЛ.