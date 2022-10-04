Бойко, Ванат и Диалло отправились с Динамо на матч против Ренна
Динамо отправилось на гостевой матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы против Ренна.
Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу взял с собой на игру 26 футболистов.
Вратари: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко
Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера
Читайте также: Ренн - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк, Кахим Перрис, Самба Диалло
Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин, Владислав Кулач
Напомним, матч Ренн – Динамо состоится в четверг, 6 октября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.