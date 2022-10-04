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Бойко, Ванат и Диалло отправились с Динамо на матч против Ренна

Луческу взял с собой на матч с французским клубом 26 футболистов.
Сегодня, 16:13
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images
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Динамо отправилось на гостевой матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы против Ренна.

Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу взял с собой на игру 26 футболистов.

Вратари: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк, Кахим Перрис, Самба Диалло

Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин, Владислав Кулач

Напомним, матч Ренн – Динамо состоится в четверг, 6 октября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Динамо Киев
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