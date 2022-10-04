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Ренн - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Команды встретятся в третьем туре группового этапа Лиги Европы-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 14:10
Динамо / ФК Динамо Киев
Динамо / ФК Динамо Киев
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В четверг, 6 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы французский Ренн на своем поле примет киевское Динамо.

Поединок пройдет в Ренне (Франция) на стадионе Рут де Лорьян. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По мнению экспертов, в предстоящем поединке гораздо больше шансов на победу у хозяев.

Прогноз на матч Ренн - Динамо Киев

На победу французской команды можно поставить с коэффициентом 1,48, в то время как триумф подопечных Мирчи Луческу оценили в 6,90.

На ничью в этом поединке принимают ставки с коэффициентом 4,70.

Аналитики также считают, что предстоящий матч будет голевым. Поставить на то, что ТБ 2,5 голов можно с коэффициентом - 1,82.

Примечательно, что на специалисты ожидают, что обе команды не забьют. На это можно поставить с коэффициентом - 1,81.

Читай также: Ренн - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В своей истории команды дважды встречались в рамках группового этапа Лиги Европы в сезоне-2018/19. Тогда киевляне не оставили шансов сопернику, дважды победив (3:1 и 2:1).

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы французский клуб имеет на своем счету четыре очка за два туры, а Динамо до сих пор не набрало ни одного очка.

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