Ренн - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы
В четверг, 6 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы французский Ренн на своем поле примет киевское Динамо.
Поединок пройдет в Ренне (Франция) на стадионе Рут де Лорьян. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
По мнению экспертов, в предстоящем поединке гораздо больше шансов на победу у хозяев.
Прогноз на матч Ренн - Динамо Киев
На победу французской команды можно поставить с коэффициентом 1,48, в то время как триумф подопечных Мирчи Луческу оценили в 6,90.
На ничью в этом поединке принимают ставки с коэффициентом 4,70.
Аналитики также считают, что предстоящий матч будет голевым. Поставить на то, что ТБ 2,5 голов можно с коэффициентом - 1,82.
Примечательно, что на специалисты ожидают, что обе команды не забьют. На это можно поставить с коэффициентом - 1,81.
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В своей истории команды дважды встречались в рамках группового этапа Лиги Европы в сезоне-2018/19. Тогда киевляне не оставили шансов сопернику, дважды победив (3:1 и 2:1).
В нынешнем розыгрыше Лиги Европы французский клуб имеет на своем счету четыре очка за два туры, а Динамо до сих пор не набрало ни одного очка.