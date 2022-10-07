Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

В четверг, 6 октября, в Никосии состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором Манчестер Юнайтед в результативной перестрелке трудом переиграл Омонию Романа Безуса со счетом 3:2.

На голы Ансарифарда и Панайоту в составе хозяев поля манкунианцы ответили голом Антони Марсьяля и дублем Маркуса Рэшфорда.

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Безус появился на поле на 82 минуте, результативными действиями не отличился.

Обзор матча:

После трех туров Лиги Европы Манчестер Юнайтед занимает второе место группы Е, уступая лидеру в лице Реал Сосьедада три очка.

Источник: MEGOGO