Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших моментов поединка еврокубка.
В четверг, 6 октября, в Никосии состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором Манчестер Юнайтед в результативной перестрелке трудом переиграл Омонию Романа Безуса со счетом 3:2.
На голы Ансарифарда и Панайоту в составе хозяев поля манкунианцы ответили голом Антони Марсьяля и дублем Маркуса Рэшфорда.
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Безус появился на поле на 82 минуте, результативными действиями не отличился.
Обзор матча:
После трех туров Лиги Европы Манчестер Юнайтед занимает второе место группы Е, уступая лидеру в лице Реал Сосьедада три очка.
Источник: MEGOGO