iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо - Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Команды встретятся на групповом этапе Лиги Европы-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 12:20
Динамо - Ренн / ФК Динамо Киев
Динамо - Ренн / ФК Динамо Киев
0 0 0

В четверг, 13 октября, киевское Динамо проведет свой четвертый матч в рамках группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

Соперником киевской команды станет французский клуб Ренн. Поединок пройдет на стадионе имени Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Ренн

Будет доступна в этой новости 13 октября, начиная с 22:00 по Киеву.

Ренн и Динамо попали в группу B, где их соперниками также являются Фенербахче (Турция) и АЕК Ларнака (Кипр). По мнению экспертов, в данной встрече больше шансов на победу у гостей поля.

В своей истории команды дважды встречались в рамках группового этапа Лиги Европы в сезоне-2018/19. Тогда киевляне не оставили шансов сопернику, дважды победив (3:1 и 2:1). В прошлом туре Ренн обыграл Динамо - 2:1.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы французский клуб имеет на своем счету семь очков за три туры, а Динамо до сих пор не набрало ни одного очка.

Отметим, в следующем туре Динамо на выезде сыграет с АЕК Ларнака, а Фенербахче на выезде - с Ренном. Игры пройдут 27 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы динамо ренн
0 0 0

Статьи по теме

Вадуц - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций Вадуц - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций
Двое основных защитников Баварии пропустят ближайший матч Лиги чемпионов Двое основных защитников Баварии пропустят ближайший матч Лиги чемпионов
Динамо - Ренн: где смотреть матч Лиги Европы Динамо - Ренн: где смотреть матч Лиги Европы
Шахтер опубликовал финансовую отчетность за последний год Шахтер опубликовал финансовую отчетность за последний год
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига конференций13:20
Вадуц - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций
Лига Чемпионов13:10
Двое основных защитников Баварии пропустят ближайший матч Лиги чемпионов
Украина12:43
Шахтер опубликовал финансовую отчетность за последний год
Киберспорт12:40
NaVi упустили шанс пробиться на The International 2022 по Dota 2, проиграв в Last Chance
Лига Европы12:20
Динамо - Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Игровые12:17
Плей-офф MLB: Сан-Диего разбил Метс в третьем матче и выиграл серию
Европа11:44
Ювентус намерен приобрести лидера Лацио
Лига Европы11:40
Динамо - Ренн: где смотреть матч Лиги Европы
Футбол11:02
Один из лидеров Челси получил травму
Бокс10:45
Уайлдер: Я пойду за Усиком, чтобы отобрать титулы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK