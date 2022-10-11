Динамо - Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
В четверг, 13 октября, киевское Динамо проведет свой четвертый матч в рамках группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.
Соперником киевской команды станет французский клуб Ренн. Поединок пройдет на стадионе имени Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция матча Динамо – Ренн
Будет доступна в этой новости 13 октября, начиная с 22:00 по Киеву.
Ренн и Динамо попали в группу B, где их соперниками также являются Фенербахче (Турция) и АЕК Ларнака (Кипр). По мнению экспертов, в данной встрече больше шансов на победу у гостей поля.
В своей истории команды дважды встречались в рамках группового этапа Лиги Европы в сезоне-2018/19. Тогда киевляне не оставили шансов сопернику, дважды победив (3:1 и 2:1). В прошлом туре Ренн обыграл Динамо - 2:1.
В нынешнем розыгрыше Лиги Европы французский клуб имеет на своем счету семь очков за три туры, а Динамо до сих пор не набрало ни одного очка.
Отметим, в следующем туре Динамо на выезде сыграет с АЕК Ларнака, а Фенербахче на выезде - с Ренном. Игры пройдут 27 октября.