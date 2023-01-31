Подготовка к Шахтеру: Ренн арендовал игрока Тоттенхэма

Правый латераль Тоттенхэма Джед Спенс остаток сезона проведет в чемпионате Франции.

Как сообщает официальный сайт "шпор", 22-летний англичанин отправился в аренду в Ренн на вторую часть кампании-2022/23.

Djed Spence has joined Ligue 1 side Stade Rennais for the remainder of the 2022/23 season.



Smash it, Djed 👊 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2023

Летом 2022 года Тоттенхэм заплатил Мидлсбро за Спенса 14,7 миллиона евро. За весь сезон футболист принял участие лишь в шести матчах во всех турнирах, не сумев убедить Антонио Конте в том, что он заслуживает большего.

На его счету 5 минут в 4 поединках в рамках АПЛ, 13 минут в кубке Англии и 25 минут в кубке английской лиги. По информации зарубежных СМИ, на его позицию лондонский клуб планирует взять Педро Порро из Спортинга.

Напомним, что ранее Ренн, который сыграет с донецким Шахтером на стадии 1/16 финала Лиги Европы, взял в аренду форварда Лиона.