iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Подготовка к Шахтеру: Ренн арендовал игрока Тоттенхэма

Команда Бруно Женезио на остаток сезона получила молодого латераля.
Сегодня, 19:41
Джед Спенс / Getty Images
Джед Спенс / Getty Images

Правый латераль Тоттенхэма Джед Спенс остаток сезона проведет в чемпионате Франции.

Как сообщает официальный сайт "шпор", 22-летний англичанин отправился в аренду в Ренн на вторую часть кампании-2022/23.

Летом 2022 года Тоттенхэм заплатил Мидлсбро за Спенса 14,7 миллиона евро. За весь сезон футболист принял участие лишь в шести матчах во всех турнирах, не сумев убедить Антонио Конте в том, что он заслуживает большего.

На его счету 5 минут в 4 поединках в рамках АПЛ, 13 минут в кубке Англии и 25 минут в кубке английской лиги. По информации зарубежных СМИ, на его позицию лондонский клуб планирует взять Педро Порро из Спортинга.

Напомним, что ранее Ренн, который сыграет с донецким Шахтером на стадии 1/16 финала Лиги Европы, взял в аренду форварда Лиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм ренн Шахтер Донецк

Статьи по теме

Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Атлетико арендует защитника Тоттенхэма Атлетико арендует защитника Тоттенхэма
Вингер Тоттенхэма перешел в Севилью Вингер Тоттенхэма перешел в Севилью
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Милан - Сассуоло 2:5 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко поднялась на второе место, Калинина обновила свой личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров

Последние новости

Украина21:28
Хавбек Динамо: С каждой игрой мы будем прогрессировать и добывать положительные результаты
ММА21:23
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина21:11
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Другие страны20:57
Официально: Кривцов перебрался в МЛС
Европа20:53
Манчестер Юнайтед отказался от возможности подписать Сауля, Ауара, Иско и Карраско
Европа20:39
Дзаньоло согласился на переход в Борнмут, но клуб отказался от него
Европа20:38
ПСВ обошел Эвертон Миколенко в борьбе за вингера сборной Бельгии
Европа20:13
Клуб Безуса арендовал Беседина
Теннис20:08
Зверев не будет наказан за обвинения в домашнем насилии
Европа19:59
Рома усилилась испанским защитником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK