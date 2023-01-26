Соперник Шахтера по Лиге Европы усилился форвардом Лиона и сборной Камеруна

Соперник донецкого Шахтера по плей-офф Лиги Европы готовится к будущему противостоянию команд.

Как сообщает Фабрицио Романо, Ренн договорился с Лионом о переходе форварда Карла Токо-Экамби. 30-летний камерунец присоединится к новой команде на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне Карл Токо-Экамби принял участие в 19 матчах, в который отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

Читай также: Шахтер отклонил улучшенное предложение по Матвиенку

Напомним, что "красно-черные" прошли групповой этап второго по статусу еврокубка, заняв второе место. Французский коллектив вышел из группы, в которой было киевское Динамо.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Ренном состоится 16 февраля.