Шахтер отклонил улучшенное предложение по Матвиенку

Английский Брайтон во главе с Роберто де Дзерби, судя по всему, серьезно настроен на приобретение Николая Матвиенко.

Как сообщает Фабрицио Романо, "чайки" сделали еще одно предложение Шахтеру. Его структура предполагает 16 млн евро сразу и + 4 млн бонусами.

Данное предложение уже было отклонено. "Горняки" остаются неприклонными в том, что за лидера своей обороны они хотят получить 30 млн евро.

В текущем сезоне Матвиенко провел 19 матчей во всех турнирах на клубном уровне. На его счету не было результативных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер близок к покупке венесуэльского таланта.