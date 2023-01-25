Шахтер близок к покупке юного венесуэльского форварда

Келси может стать приобретением на перспективу.

Шахтер заинтересован в приобретении 18-летнего венесуэльского нападающего Келси.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, "горняки" практически договорились с Бостон Риверс о приобретении игрока. Детали перехода не уточняются.

Келси является воспитанником местного Минерос Гуаяна, за который он забил 5 мячей и сделал 1 ассист в 31 матчах.

Футболист активно вызываетвся в молодежные сборные Венесуэлы. Прямо сейчас он защищает цвета национальной команды на чемпионате Южной Америки.

Напомним, ранее Брайтон сделал первое предложение Шахтеру по трансферу Николая Матвиенко.