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Брайтон предложил за Матвиенко намного меньше, чем требует Шахтер

Начальная сумма трансфера от английского клуба далека от ожиданий "горняков".
Сегодня, 20:50
Николай Матвиенко / Getty Images
Николай Матвиенко / Getty Images

Брайтон во время зимнего трансферного окна хочет пополнить свой состав защитником Шахтера Николаем Матвиенко, в подписании которого лично заинтересован бывший тренер "горняков" Роберто Де Дзерби.

Тем не менее, как сообщает журналист Фабрицио Романо, пока стороны далеки от согласия по поводу трансфера 26-летнего футболиста.

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По информации источника, начальное предложение английского клуба по украинскому защитнику составило 11 миллионов евро, что не устроило Шахтер. Донецкий клуб хочет получить за своего игрока около 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Матвиенко уже согласовал детали личного контракта с Брайтоном сроком на пять лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы Брайтон Николай Матвиенко

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