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Матвиенко согласовал контракт с Брайтоном - журналист

Украинский защитник близок к переходу в клуб АПЛ.
Сегодня, 02:06
Николай Матвиенко / Getty Images
Николай Матвиенко / Getty Images

Английский Брайтон вскоре может совершить трансфер защитника донецкого Шахтера Николая Матвиенко.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, игрок сборной Украины уже согласовал детали личного контракта сроком на пять лет.

При этом клубы близки к тому, чтобы согласиться на трансфер с компенсацией в размере 20 миллионов евро.

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Напомним, что несколько не так давно Шахтер за рекордну сумму продал другого игрока в АПЛ - Михаил Мудрик перебрался в Челси.

Николай Матвиенко за свою карьеру провел  Шахтере 150 матчей и отметился в них шестью голами. Также выступал за Карпаты и Ворсклу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Брайтон Николай Матвиенко

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