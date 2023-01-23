Мудрик - самый дорогой зимний трансфер в истории АПЛ

Лондонский Челси в зимнее трансферное окно подписал футболиста сборной Украины Михаила Мудрика из донецкого Шахтера.

Английский клуб заплатил за 22-летнего вингера 70 миллионов евро + 30 миллионов евро в качестве бонусов.

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Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг самых дорогих зимних трансферов в истории АПЛ.

Первое место в списке самых дорогих переходов в зимнее трансферное окно в чемпионате Англии занял Мудрик,.

ТОП-10 главных трансферов АПЛ в зимнее трансферное окно:

Михаил Мудрик – из Шахтера в Челси за 88 млн фунтов. Вирджил ван Дейк – из Саутгемптона в Ливерпуль за 74 млн фунтов. Эмерик Лапорт – из Атлетика в Манчестер Сити за 57 млн фунтов. Кристиан Пулишич – из Боруссии Дортмунд в Челси за 56 млн фунтов. Пьер-Эмерик Обамеянг – из Боруссии Дортмунд в Арсенал за 55 млн фунтов. Бруну Фернандеш – из Спортинга в Манчестер Юнайтед за 54 млн фунтов. Луис Диас – из Порту в Ливерпуль за 52 млн фунтов. Фернандо Торрес – из Ливерпуля в Челси за 50 млн фунтов. Бруно Гимараэс – из Лиона в Ньюкасл за 40 млн фунтов. Хуан Мата – из Челси в Манчестер Юнайтед за 37,1 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что Мудрик получил двойной прирост подписчиков в соцсетях после трансфера в Челси.