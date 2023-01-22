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Синяя армия: Мудрик получил двойной прирост подписчиков в соцсетях после трансфера в Челси

Новичок лондонского клуба стал лишь третьим украинцем, который пробил показатель в миллион подписчиков.
Сегодня, 19:55
Михаил Мудрик / ФК Челси
Михаил Мудрик / ФК Челси

Михаил Мудрик продолжает пожинать плоды своего рекордного трансфера в лондонский Челси.

Во время своего дебюта в АПЛ украинский вингер неплохо проявил себя: Михаил мог забить сам, а также мог стать автором голевой передачи, если бы партнеры были точнее.

Это что касается самого футбола. Но и с медийной точки зрения Михаил выиграл. За прошедшую неделю на его аккаунт в Instagram подписались более 500 тысяч человек.

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Но и на этом не все. Мудрик стал лишь третьим украинским футболистом, который пробил 1 миллион подписчиков.

22-летний игрок Челси уступает лишь Андрею Шевченко (1,1 миллион) и игроку Арсенала Александру Зинченко (1,9 миллионов).

Недавно подобный эффект был вызван Криштиану Роналду, только в случае с португальцем прибавку в подписчиках получил не он, а его новый клуб - саудовский Ан-Наср.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Михаил Мудрик

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