Эффект Роналду: социальные сети Ан-Насра разрываются от наплыва фанатов португальца

В пятницу, 30 декабря, произошло то, что должно было произойти, по сути, еще прошлым летом - Криштиану Роналду покинул европейский футбол и перешел в саудовским Ан-Наср.

По сообщениям различных источников, в составе своей новой команды 37-летний португалец будет зарабатывать по 200 миллионов евро в год до лета 2025 года.

Ан-Наср осознанно пошел на такие траты, зная, что приход такой звезды, как Роналду, поднимет интерес и статус клуба. И это действительно так.

Еще до объявления о подписании контракта с Криштиану, аккаунт саудовского коллектива в Instagram насчитывал менее 900 тысяч подписчиков.

За неполный день после объявления аккаунт получил многомиллионную прибавку в виде личных фанатов португальского форварда. С каждой минутой количество подписчиков только растет.

Согласно расписанию матчей Ан-Насра, Криштиану Роналду сможет дебютировать за свою новую команду уже на старте января, если не случиться что-то непредсказуемое.

По словам самого Роналду, он "счастлив получить новый опыт в другой лиге и другой стране", а видение Ан-Насра его "очень вдохновляет".