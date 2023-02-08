Шахтер - Ренн: прогноз на матч 16.02.2023 Лиги Европы

Команды встретятся в поединке 1/16 финала Лиги Европы-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 16 февраля, в Польше состоится первый матч противостояния 1/16 финала Лиги Европы-2022/23, в котором сойдутся донецкий Шахтер и французский Ренн.

Из-за невозможности проводить матчи на родном стадионе по причине соседства со страной-террористом, "горняки" вынуждены встретиться с "красно-черными" в Варшаве на стадионе Войска Польского. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Ренн

Несмотря на то, что "горняки" на стадии группового этапа Лиги чемпионов выступили куда выше ожиданий, согласно с оценками экспертов и аналитиков, фаворитом данной встречи и противостояния являются французы.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Ренн:

победа Шахтера - 3,3

ничья - 3,3

победа Ренна - 2,23

По мнению букмекеров, в первой игре можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 2.

При этом ,судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 1,77.

Статистика противостояния Шахтер - Ренн

Это украинско-французское противостояние нельзя назвать самым богатым на историю. В прошлом команды встретились всего один раз.

К счастью, тогда победу одержали "горняки". Матч завершился с минимальным счетом 1:0, а единственный гол оказался в активе Элано, который реализовал пенальти.

Шахтер - Ренн

1 Победы 0

1 Голы 0

Данная единственная (пока что) встреча состоялась 1 декабря 2005 года. Благодаря этой победе "оранжево-черные" заняли второе место группы кубка УЕФА, завоевав место в плей-офф вместе с Рапидом и Штутгартом (тогда в группе было пять команд и все играли по одному матчу).

Ренн - Шахтер 0:1

Гол: Элано, 38 (пен.).

В данный момент Шахтер проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. После проигрыша Аустрии (1:2), и трех подрях ничьих с Копером (2:2), Лудогорцем (2:2) и Марибором (4:4), команда Игора Йовичевича разгромила Сараево (4:0).

Ренн в свою очередь возобновил выступления в чемпионате Франции в конце декабря.В недавних матчах он разгромил Страсбург Эдуарда Соболя (3:0), после чего не справился с Лиллем (1:3). На стадии группового этапа Лиги Европы Ренн дважды обыграл киевское Динамо (2:1, 1:0).