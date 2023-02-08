Шахтер - Ренн: прогноз на матч 16.02.2023 Лиги Европы
В четверг, 16 февраля, в Польше состоится первый матч противостояния 1/16 финала Лиги Европы-2022/23, в котором сойдутся донецкий Шахтер и французский Ренн.
Из-за невозможности проводить матчи на родном стадионе по причине соседства со страной-террористом, "горняки" вынуждены встретиться с "красно-черными" в Варшаве на стадионе Войска Польского. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Ренн
Несмотря на то, что "горняки" на стадии группового этапа Лиги чемпионов выступили куда выше ожиданий, согласно с оценками экспертов и аналитиков, фаворитом данной встречи и противостояния являются французы.
Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Ренн:
- победа Шахтера - 3,3
- ничья - 3,3
- победа Ренна - 2,23
По мнению букмекеров, в первой игре можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 2.
При этом ,судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 1,77.
Статистика противостояния Шахтер - Ренн
Это украинско-французское противостояние нельзя назвать самым богатым на историю. В прошлом команды встретились всего один раз.
К счастью, тогда победу одержали "горняки". Матч завершился с минимальным счетом 1:0, а единственный гол оказался в активе Элано, который реализовал пенальти.
Шахтер - Ренн
1 Победы 0
1 Голы 0
Данная единственная (пока что) встреча состоялась 1 декабря 2005 года. Благодаря этой победе "оранжево-черные" заняли второе место группы кубка УЕФА, завоевав место в плей-офф вместе с Рапидом и Штутгартом (тогда в группе было пять команд и все играли по одному матчу).
Ренн - Шахтер 0:1
Гол: Элано, 38 (пен.).
В данный момент Шахтер проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. После проигрыша Аустрии (1:2), и трех подрях ничьих с Копером (2:2), Лудогорцем (2:2) и Марибором (4:4), команда Игора Йовичевича разгромила Сараево (4:0).
Ренн в свою очередь возобновил выступления в чемпионате Франции в конце декабря.В недавних матчах он разгромил Страсбург Эдуарда Соболя (3:0), после чего не справился с Лиллем (1:3). На стадии группового этапа Лиги Европы Ренн дважды обыграл киевское Динамо (2:1, 1:0).