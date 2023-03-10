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Манчестер Юнайтед - Бетис: обзор и результат матча Лиги Европы 09.03.2023

Манкунианцы практически обеспечили себе путевку в четвертьфинал Лиги Европы.
Сегодня, 00:05
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы МЮ встретился с Бетисом.

Зрители увидели изобилие голов на любой вкус, однако, забиты они были преимущественно в одни ворота.

Счет был открыт уже на шестой минуте. Забил в ворота Бетиса никто иной как Маркус Рэшфорд. Еще в первом тайме испанцы смогли отыграться. Прекрасную комбинацию своим голом завершил Айозе Перес.

А вот после перерыва мяч бывал лишь в воротах гостей. Сперва забил Антони, чуть позже преимущество команды удвоил Бруну Фернандеш, а затем точку во встрече смог поставить Ваут Вегхорст.

Таким образом, ответная встреча, которая состоится через неделю превращается в формальность.

Статистика матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Реал Бетис

Манчестер Юнайтед - Реал Бетис 4:1

Голы: Рэшфорд, 6, Антони, 52, Фернандеш, 58, Вегхорст, 82 - Перес, 32

xG: 3.22 - 0.52
Владение мячем: 53% - 47%
Удары: 26 - 7
Удары в створ: 13 - 2

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы мю Реал Бетис

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