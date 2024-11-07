Манчестер Юнайтед уверенно обыграл клуб с двумя представителями болот

ПАОК пытался, но не смог одолеть манкунианцев.

В четверг, 7 ноября, Манчестер Юнайтед принимал дома ПАОК в рамках 4-го тура Лиги Европы.

Отметим, что за греческий клуб выступают два футболиста с болот - чалов и оздоев.

Первый тайм, в целом, сложно было бы назвать скучным, однако опасных моментов было совсем мало. Юнайтед атаковал большими силами, а гости наоборот парировали контрвыпадами.

Обе команде играли открыто и смело, однако гол пришлось ждать аж до 50-й минуты матча. Фернандеш сделал классную подачу, которую парашютом замкнул Амад Диалло.

Гол никак не изменил картину матча, однако добавил в поединок эмоций. Команда стали играть чуть грубее, чуть быстрее, но создать остроту у ворот друг друга не удавалось.

На 76-й минуте Амад обокрал защитника, протащил мяч и отправил его в дальний угол ворот, поставив точку в матче.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - ПАОК 4-го тура Лиги Европы

Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0

Голы: Диалло, 50, 76

Ожидаемые голы (xG): 1.17 - 0.87

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 16 - 8

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 10 - 15

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