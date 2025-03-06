Кандидат в сборную Украины отличился шедевром на глазах у Реброва
Футболист Полесья забил красивый гол.
Вингер житомирского Полесья Алексей Гуцуляк в матче чемпионата Украины против Черноморца забил красавчик-гол.
Игрок получил мяч перед штрафной на левом фланге, сместился в центр и левой пробил в дальний угол ворот.
Голкипер Черноморца Артур Рудько хоть и дотянулся до мяча, но парировать его не смог.
Что интересно, в Житомир на поединок прибыл главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров, который приехал пересмотреть игру кандидатов в национальную команду.
На ISPORT можно посмотреть расписание и результаты матчей чемпионата Украины по футболу.
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