Не только главный тренер и штаб: Колос подтвердил большие кадровые изменения

Ковалевский Колос подтвердил отставку Александра Поздеева с поста главного тренера команды. Вместе с ним должностей лишился и весь тренерский штаб, сообщает официальный сайт клуба.

Впрочем, такими кадровыми решениями президент "хлеборобов" не ограничился. На дверь также указали представителям селекционной службы и административного персонала. Нового тренера Колос пока не назначил.

Во второй части сезона ковалевцы стартовали с трех поражений. Колос уступил одесскому Черноморцу, ровенскому Вересу и Александрии. "Хлеборобы" идут над зоной переходных матчей, набрав 18 очков.

К слову, ранее Заря сознательно сорвала матч Чемпионата U-19 УПЛ.

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