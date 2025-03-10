Не только главный тренер и штаб: Колос подтвердил большие кадровые изменения
Руководство "хлеборобов" решилось пойти на революцию персонала.
Ковалевский Колос подтвердил отставку Александра Поздеева с поста главного тренера команды. Вместе с ним должностей лишился и весь тренерский штаб, сообщает официальный сайт клуба.
Впрочем, такими кадровыми решениями президент "хлеборобов" не ограничился. На дверь также указали представителям селекционной службы и административного персонала. Нового тренера Колос пока не назначил.
Во второй части сезона ковалевцы стартовали с трех поражений. Колос уступил одесскому Черноморцу, ровенскому Вересу и Александрии. "Хлеборобы" идут над зоной переходных матчей, набрав 18 очков.
К слову, ранее Заря сознательно сорвала матч Чемпионата U-19 УПЛ.
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