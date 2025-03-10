Заря прямолинейно сорвала матч Чемпионата U-19 УПЛ

Поединок Чемпионата U-19 Премьер-лиги Динамо – Заря не состоится. Луганчане столкнулись с кадровыми проблемами, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Заря U-19 приехала на матч с недостаточным количеством футболистов. В распоряжении тренерского штаба – всего пять исполнителей. Решение о судьбе встречи примет УПЛ.

К отчетному туру Заря U-19 подошла на 8-й строчке турнирной таблицы юношеского первенства. В активе луганчан 28 очков. Динамо U-19 идет вторым (53 пункта).

К слову, ранее УПЛ раздала награды тура середнякам чемпионата.

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