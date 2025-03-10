Колос призначив нового головного тренера

Руководство "хлеборобов" оперативно заменило Александра Поздеева. Руслан Костышин стал новым и. о. коуча Колоса, сообщает официальный сайт клуба.

48-летний специалист вернулся на занимаемую в 2014-2021 гг. должность. В сезоне 2020/21 с ним во главе ковалевцы финишировали на 4-й строчке в Премьер-лиге. Позже он работал с казахским Аксу, а до недавних пор был консультантом любительского Днестра Залещики.

В понедельник Костышин провел первую тренировку с Колосом. Тренерский штаб специалист сформирует в ближайшее время.

Кстати, донецкий Шахтер подписал Алиссона из Атлетико Минейро.

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