Репетиция ЧМ-2026: сборная Украины поедет на товарищеский турнир в Канаду
Подопечные Сергея Реброва летом отправятся за океан.
Национальная команда Украины примет участие в турнире Canadian Shield. Соревнования пройдут в Торонто 7-10 июня, сообщает официальный сайт УАФ.
"Сине-желтые" помогут сборной Канады подготовиться к домашнему ЧМ-2026. Также в турнире примут участие национальные команды Кот-д'Ивуара и Новой Зеландии. Сборная Украины проведет два поединка.
7 июня команда Сергея Реброва встретится с хозяевами соревнований. В свою очередь 10 июня "сине-желтые" померяются силами с новозеландцами.
К слову, ранее защитник Остина Сваток заменил Таловерова перед плей-офф Лиги наций.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!