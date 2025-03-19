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Футбол

Репетиция ЧМ-2026: сборная Украины поедет на товарищеский турнир в Канаду

Подопечные Сергея Реброва летом отправятся за океан.
Сегодня, 16:23
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

Национальная команда Украины примет участие в турнире Canadian Shield. Соревнования пройдут в Торонто 7-10 июня, сообщает официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" помогут сборной Канады подготовиться к домашнему ЧМ-2026. Также в турнире примут участие национальные команды Кот-д'Ивуара и Новой Зеландии. Сборная Украины проведет два поединка.

7 июня команда Сергея Реброва встретится с хозяевами соревнований. В свою очередь 10 июня "сине-желтые" померяются силами с новозеландцами.

К слову, ранее защитник Остина Сваток заменил Таловерова перед плей-офф Лиги наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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