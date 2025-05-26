Бражко, Ванат и другие: Назван состав сборной Украины U-21 на спарринг с Испанией
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса назвал состав на товарищеский матч с Испанией, который пройдет в рамках подготовки к финальной части Евро-2025 U-21.
Как сообщает пресс-служба УАФ, наставник команды вызвал на сбор 25 исполнителей, а в официальную заявку на континентальное первенство попадут 23 игрока.
Состав молодежной сборной Украины:
Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Георгий Ермаков (Александрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).
Защитники: Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), Эдуард Козик (Колос Коваливка), Виталий Роман, Роман Дидык (оба - Рух Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба - Динамо Киев), Илья Крупский (Ворскла Полтава).
Полузащитники: Антон Царенко (Лехия, Польша), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Владислав Велетень (Колос Коваливка), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба - Карпаты Львов), Назар Волошин, Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Владимир Бражко (все - Динамо Киев), Александр Яцик (Заря Луганск), Борис Крушинский (Полесье Житомир).
Нападающие: Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), Владислав Ванат (Динамо Киев).
Товарищеский матч Испания U-21 - Украина U-21 состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене Санто Доминго Стедиум.
В финальном турнире Евро-2025 в Словакии молодежная сборная Украины сыграет в группе с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
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