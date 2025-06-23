Динамо объявило об уходе Лучкевича

Украинец пробыл в команде три месяца.

Динамо официально объявило об уходе из команды правого защитника Валерия Лучкевича.

29-летний игрок перешел в киевский клуб в статусе свободного агента в марте 2025 года.

Читай также: "Легко точно не будет": Караваев оценил соперников Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Его контракт с Динамо был рассчитан до завершения сезона.

В составе киевлян он провел три матча во всех турнирах. Результативными действиями не отметился.

Вместе с киевским клубом он стал чемпионом Украины.

Ранее сообщалось, что нападающий Динамо пожаловался на дефицит игрового времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!