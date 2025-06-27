Названа причину, почему в Украине отменили Суперкубок-2025

Матч за трофей не проводится с момента начала полномасштабной войны.

Президент Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий высказался о том, что матч за Суперкубок-2025 был отменен.

По словам функционера, поединок за титул является праздником, однако во время войны это неуместно.

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"Главная причина – это война. Суперкубок всегда был развлекательным праздником, коммерческий матч. Мы побеседовали с командами и приняли такое решение, учитывая трудный календарь, логистику, чтобы нашим потенциальным участникам еврокубков было проще сосредоточиться на международных матчах.

Суперкубок - это про полные трибуны, запуск фейерверков, а сейчас это не ко времени. Как только закончится война, то сразу проведем. Даже была идея, чтобы проводить эти матчи в городах Украины, наиболее пострадавших от нашествия орков", - сказал Дикий для ВЗБІРНА.

Напомним, что в 2022, 2023 и 2024 годах матч за Суперкубок Украины также не проводился из-за войны.

Ранее были названы зарплаты игроков в клубах, которые пробились в УПЛ.

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