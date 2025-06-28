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Футбол

"Машина для побед": Пятов назвал задачи Шахтера на сезон

Андрей напомнил игрокам о ДНК клуба.
Сегодня, 17:15       Автор: Митя Шитко
Андрей Пятов / ФК Шахтер Донецк
Андрей Пятов / ФК Шахтер Донецк

Тренер вратарей Шахтера Андрей Пятов высказался о команде в текущем сезоне.

Специалист заявил, что команда должна вернуться на победный путь и выигрывать трофеи.

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"Главное, чтобы команда выигрывала – у нас всегда только такие цели. В Шахтере это как ДНК – только победы. Поэтому я понимаю: должен делать все, что от меня зависит, чтобы наши голкиперы держали высокий уровень, который клуб держит последние 15-20 лет.

Какая должна быть команда? Голодной. Голодной к трофеям, к своей игре, к победам. Потому что Шахтер всегда был такой машиной для побед, мы доминировали и доминируем в последние 15–20 лет, но, вы же видите, что случилось: третье место – это показатель.

Так что мы должны задуматься и снова быть голодными до побед, чтобы такого больше не произошло".

Ранее сообщалось, что новый тренер Шахтера хочет пригласить в клуб соотечественника.

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Источник: ФК Шахтер Донецк

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