Матч между Минаем и Львовом перенесен
Поединок первого тура сыграют позднее.
Сегодня, 19:41
Игра первого тура чемпионата Украины между Минаем и Львовом перенесена на неопределенный срок.
Данная информация появилась на официальном сайте команды из Закарпатья.
Ранее львовский клуб обратился к УПЛ с прошением о переносе встречи.
Таким образом, для подопечных Владимира Шарана стартом нового сезона станет поединок против Александрии во втором туре УПЛ.
Коллектив Олега Дулуба будет противостоять луганской Заре.
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