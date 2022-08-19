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Матч между Минаем и Львовом перенесен

Поединок первого тура сыграют позднее.
Сегодня, 19:41
Минай - Львов
Минай - Львов
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Игра первого тура чемпионата Украины между Минаем и Львовом перенесена на неопределенный срок.

Данная информация появилась на официальном сайте команды из Закарпатья.

Ранее львовский клуб обратился к УПЛ с прошением о переносе встречи.

Таким образом, для подопечных Владимира Шарана стартом нового сезона станет поединок против Александрии во втором туре УПЛ.

Коллектив Олега Дулуба будет противостоять луганской Заре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол львов минай
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