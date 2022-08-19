Матч между Минаем и Львовом перенесен

Сегодня, 19:41

Сегодня, 19:41

Игра первого тура чемпионата Украины между Минаем и Львовом перенесена на неопределенный срок.

Данная информация появилась на официальном сайте команды из Закарпатья.

Ранее львовский клуб обратился к УПЛ с прошением о переносе встречи.

Таким образом, для подопечных Владимира Шарана стартом нового сезона станет поединок против Александрии во втором туре УПЛ.

Коллектив Олега Дулуба будет противостоять луганской Заре.