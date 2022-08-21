"Пример настоящего капитана": Динамо показало, как Сидорчук проводит досуг

Киевляне отправились на матч с Бенфикой.

Киевское Динамо отправилось в Лиссабон на матч против Бенфики в рамках плей-офф квалификации ЛЧ.

Пресс-служба киевлян опубликовала ряд фотографий из аэропорта в Лодзе и самолета на пути в Португалию.

В частности, в Instagram "бело-синих" появилось фото капитана команды Сергея Сидорчука.

Украинский хавбек был запечатлен за проведением своего досуга. Сидорчук читал электронную книгу.

"Читай. Узнавай. Развивайся. Пример настоящего капитана" , - подписала снимок пресс-служба Динамо.

Напомним, ранее полузащитник коллектива Мирчи Луческу Антон Царенко поделился впечатлениями от дебюта за Динамо.