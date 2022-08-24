Буяльский провел юбилейный матч за Динамо в еврокубках
29-летний хавбек стал десятым футболистом, преодолевшим отметку в 70 игр.
Киевское Динамо, к сожалению, разгромно уступило лиссабонской Бенфики в рамках плей-офф отбора ЛЧ (3:0)
Но в этой бочке дегтя нашлась и ложка меда для одного из игроков "бело-синих".
Хавбек столичной команды Виталий Буяльский провел юбилейный семидесятый поединок за клуб в еврокубках.
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29-летний полузащитник стал десятым игроком Динамо, который преодолел эту отметку.
Возглавляет список легендарный голкипер киевлян Александр Шовковский с 143 матчами.