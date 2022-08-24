Бенфика - Динамо 3:0 Видео голов и обзор матча

Во вторник, 23 августа, в рамках ответного матча квалификации Лиги чемпионов Бенфика принимала Динамо Киев.

Португальский клуб решил все вопросы касаемо победителя данной встрече забили уже в первом тайме. Сначала отметился защитник Николас Отаменди на 27-й минуте с передачи Давида Нереса.

Под занавес тайма Бенфика забила дважды, установив финальный счет на табло 3:0. Голы на счету Рафы Силвы и Давида Нереса.

Напомним, первый матч завершился победой португальцев на выезде 2:0.

Бенфика – Динамо 3:0 (первый матч 2:0)

Голы: Отаменди, 27, Рафа Силва, 40, Нерес, 42

Бенфика: Одиссеас - Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо - Фернандес (Бернарду, 90), Флорентину (Вайгль, 70) - Нерес (Гонсалвеш, 70), Рафа Силва (Араужу, 70), Жуан Марио - Рамуш (Муса, 52)

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 64) — Шапаренко, Сидорчук, Буяльский (Яцик, 90+3) — Караваев (Тымчик, 87), Беседин (Ванат, 64), Шепелев (Царенко, 87).

Предупреждение: Муса – Шепелев