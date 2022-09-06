Шахтер презентовал форму на сезон-22/23

Домашний комлпект выполнен в традиционных цветах, а гостевой в необычном для клуба окрасе.

Донецкий Шахтер показал домашний и гостевой комплект формы на сезон-22/23.

Домашняя экипировка выполнена в традиционной оранжево-черной цветовой гамме.На форму нанесены две вертикальные черные полосы.

Гостевая футболка выполнена в необычном для "горняков" зеленом цвете с принтом в клетку.

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Также известно, что третий комплект будет выполнен в бело-сером цвете.

Отметим, что впервые в новой форме клуб выйдет на поле уже сегодня, 6 сентября, в первом туре группового этапа ЛЧ против РБ Лейпциг.