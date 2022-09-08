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Черноморец подписал сына бывшего премьер-министра африканской страны

Одесситы усилились чемпионом Бельгии.
Сегодня, 22:17
Зиги Бадибанга / ФК Черноморец/chernomorets.odessa.ua
Зиги Бадибанга / ФК Черноморец/chernomorets.odessa.ua
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Одесский Черноморец объявил о подписании бельгийского вингера конголезского происхождения Зиги Бадибангу.

Бадибанга имеет опыт выступлений за Андерлехт, в составе которого он становился чемпионом Бельгии.

Также футболист играл за молдавский Шериф, признаваясь дважды лучшим легионером местного чемпионата.

По информации портала Transfermarkt бельгиец перебрался в клуб на правах свободного агента.

Примечательно, что Зиги Бадибанга является сыном бывшего премьер-министра ДР Конго Сэми Бадибанги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ черноморец
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