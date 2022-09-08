Черноморец подписал сына бывшего премьер-министра африканской страны

Одесский Черноморец объявил о подписании бельгийского вингера конголезского происхождения Зиги Бадибангу.

Бадибанга имеет опыт выступлений за Андерлехт, в составе которого он становился чемпионом Бельгии.

Также футболист играл за молдавский Шериф, признаваясь дважды лучшим легионером местного чемпионата.

По информации портала Transfermarkt бельгиец перебрался в клуб на правах свободного агента.

Примечательно, что Зиги Бадибанга является сыном бывшего премьер-министра ДР Конго Сэми Бадибанги.