Черноморец подписал сына бывшего премьер-министра африканской страны
Одесситы усилились чемпионом Бельгии.
Одесский Черноморец объявил о подписании бельгийского вингера конголезского происхождения Зиги Бадибангу.
Бадибанга имеет опыт выступлений за Андерлехт, в составе которого он становился чемпионом Бельгии.
Также футболист играл за молдавский Шериф, признаваясь дважды лучшим легионером местного чемпионата.
По информации портала Transfermarkt бельгиец перебрался в клуб на правах свободного агента.
Примечательно, что Зиги Бадибанга является сыном бывшего премьер-министра ДР Конго Сэми Бадибанги.