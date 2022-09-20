Динамо пыталось подписать вингера сборной Гондураса

Киевское Динамо рассматривало приобретение футболиста сборной Гондураса.

Как сообщает издание Sport24.gr, "бело-синие" хотели приобрести вингера Ариса Луиса Пальму.

Перед дедлайном трансферного окна киевляне отправили предложение греческому клубу в размере 1.5 млн евро.

Данная сумма не устроила представителей Ариса, которые хотели выручить за игрока из Гондураса на 1 млн евро больше.

Динамо оказалось не готово платить такую сумму за Пальму. В итоге, футболист остался выступать в чемпионате Греции.

В текущем сезоне 22-летний гондурасец забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 9 матчах за свою команду.