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Футбол

Динамо пыталось подписать вингера сборной Гондураса

Киевляне могли усилиться Луисом Пальмой.
Сегодня, 14:43
Луис Пальма / Getty Images
Луис Пальма / Getty Images
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Киевское Динамо рассматривало приобретение футболиста сборной Гондураса.

Как сообщает издание Sport24.gr, "бело-синие" хотели приобрести вингера Ариса Луиса Пальму.

Перед дедлайном трансферного окна киевляне отправили предложение греческому клубу в размере 1.5 млн евро. 

Данная сумма не устроила представителей Ариса, которые хотели выручить за игрока из Гондураса на 1 млн евро больше.

Динамо оказалось не готово платить такую сумму за Пальму. В итоге, футболист остался выступать в чемпионате Греции.

В текущем сезоне 22-летний гондурасец забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 9 матчах за свою команду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Динамо Киев
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