Экс-легионер Динамо: Я провел прекрасное время в клубе, больно смотреть на то, что сейчас происходит в Украине

Бывший форвард киевского Динамо и Ренна Исмаэль Бангура поделился мыслями в преддверии матча команд в рамках Лиги Европы.

Гвинеец рассказал с кем продолжает общаться из своих экс-партнеров по киевскому клубу и высказался о войне в Украине.

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"За два года я многому научился. Что касается климата, то во Франции некоторые матчи переносились из-за снегопада, а в Украине мы все равно играли.

Было сложно, очень холодно, но я приспособился. До сих пор общаюсь с Юссуфом, Диакате и Эль-Каддури. Иногда обмениваюсь сообщениями с Ярмоленко.

Я провел два замечательных года в клубе, будучи лучшим бомбардиром. Сначала было второе место, а потом мы стали чемпионами Украины. Я впервые открыл для себя Лигу чемпионов.

Мне больно смотреть на происходящее сейчас. Смотрю телевизор и болит сердце", — заявил игрок в интервью фанатскому сайту "красно-черных".

Бангура выступал за "бело-синих" с 2007 по 2009 год, а за Ренн с 2009 по 2010.