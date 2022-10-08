"Мы не злорадствуем, просто утром пьем шампанское": реакция украинского футбола на разрушение крымского моста

Такое событие не могло остаться незамеченным и без соответствующих реакций.

Ранним утром субботы, 8 октября, крымский мост в Керченском проливе, нелегально связывающий украинский полуостров с территорией страны-агрессора отправился по тому же маршруту, что и всем известный крейсер "москва".

Подобная новость вызвала море позитивных эмоций у всех украинцев. Редакция ISPORT.ua собрала реакцию представителей футбольного мира Украины на это событие.

Экс-форвард Днепра Роман Зозуля

Вратарь Шахтера Андрей Пятов

Жена игрока Аталанты Руслана Малиновского Роксана

Игрок Александрии Владислав Калитвинцев

Вратарь Динамо Руслан Нещерет и игрок Александрии Денис Костышин сошлись в выборе

Но вот видео, которое выбрал Костышин - топ

Экс-форвард Шахтера Алексей Белик

Капитан дефлимпийской сборной Украины Дмитрий Украинец

Защитник Шахтера Николай Матвиенко

Футболистка женской сборной Украины Юлия Шевчук

Жена игрока Шахтера Тараса Степаненко Маргарита

Бывшая ведущая "Профутбол" Александра Лобода

Ранее мы также представили символическую сборную "футбольных мостов" - туда даже попал представитель российского футбола.