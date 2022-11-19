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Довбик: Буду ли я играть за Днепр-1 после зимнего перерыва? Увидим

Форвард "спортклубовцев" неоднозначно высказался о своем будущем.
Сегодня, 19:54
Артем Довбик
Артем Довбик

Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик поделился мыслями о своем будущем.

Украинец не стал выражать уверенность в том, что он останется в клубе после зимы.

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"Буду ли я выступать за команду во втором круге? Увидим", - приводит слова игрока пресс-служба "спортклубовцев".

В рамках этого сезона УПЛ футболист провел 13 матчей, забив десять мячей и отдав две результативные передачи.


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