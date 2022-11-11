Довбик - лучший игрок 12-го тура УПЛ

Хет-трик и победа своей команды позволили нападающему победить в номинации.

На официальном сайте Украинской Премьер-лиги были подведены итоги голосования за лучшего игрока прошедшего 12-го тура.

Согласно опросу специалистов, которые входят в экспертный совет УПЛ, лучшим игроком тура был признан форвард Днепра-1 Артем Довбик.

25-летний украинец оформил хет-трик в победной игре с Колосом (3:1). На данный момент на счету Довбика девять голов в чемпионате Украины. Он делит первое место лучших бомбардиров турнира с Виталием Буяльским (Динамо).

Напомним, что Артем Довбик с пятью голами стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций. Днепряне вышли в плей-офф соревнования, где встретятся со старым знакомым - АЕКом Ларнака.