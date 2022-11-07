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Днепр-1 узнал соперника по 1/16 финала Лиги конференций

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций-2022/23. Узнай с кем играет СК Днепр-1 в 1/16 финала турнира.
Сегодня, 15:18
Днепр-1
Днепр-1

В европейском Доме футбола в Швейцарии состоялась жеребьевка, на которой украинский клуб Днепр-1 узнал, с кем сыграет в 1/16 финала Лиги конференций. 

Церемония прошла в городе Ньон и опонентом днепрян стал АЕК.

Когда пройдет матч Днепр-1 - АЕК

Первый поединок между командами пройдет в четверг, 16 февраля 2023 года, а ответную встречу сыграют через неделю - 23 февраля.

АЕК - команда, которая групповой этап провела не в Лиге конференций, а в Лиге Европы, где заняла третье место в таблице своей группы и "оформила трансфер" в Лигу конференций. Днепр-1, напомним, стал вторым, пропустив вперед нидерландский АЗ.

Ранее также состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, а также своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы узнал донецкий Шахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1

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