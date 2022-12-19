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Бывший тренер Шахтера хочет возглавить сборную Украины

Не сегодня и не завтра, но в будущем он видит себя на тренерском мостике "желто-синих".
Сегодня, 20:43
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Летом 2022 года Паулу Фонсека возглавил французский Лилль. В первой части чемпионата дела у "догов" идут не то, чтобы очень хорошо: седьмое место и 26 очков после 15 сыгранных туров.

Пока команда находится в процессе перестройки под желания нового тренера, сам Фонсека в интервью для La Voix des Sports, на которое ссылается Le Petit Lillois, заявил, что не собирается уходить из клуба ради сборной Португалии, которая недавно осталась без тренера. Но при этом он выразил желание однажды возглавить сборную Украины.

"Честно говоря, я не думаю, что смогу в ближайшее время возглавить Португалию. Я счастлив в Лилле и хочу продолжить этот проект", - сказал 49-летний португалец.

"Быть тренером сборной действительно сложно. Это другая работа. Я не думаю, что сейчас самое время думать об этом. Я не строю планов на будущее. Но если бы он у меня был, я бы в один прекрасный день хотел стал тренером сборной Украины".

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Напомним, что Паулу Фонсека возглавлял донецкий Шахтер с 2016 по 2019 года. Он трижды приводил "горняков" к чемпионству Украины и победе в кубке. В 2017 году он выиграл СВОЙ единственный Суперкубок Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лилль Сборная Украины Паулу Фонсека Шахтер Донецк

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